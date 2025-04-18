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18:21, 18 апреля 2025Культура

Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль

Юрий Куклачев в ответ на санкции Зеленского пригласил его на свой спектакль
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев пригласил Владимира Зеленского на свой цирковой спектакль. Об этом дрессировщик сообщил агентству ТАСС.

Куклачев предложил Зеленскому вспомнить о «настоящих человеческих ценностях», которые тот забыл.

«Господин Зеленский, посетите наш спектакль, вспомните о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, вы забыли. 1 июня как раз покажем шоу, которое не дает вам спокойно спать», — заявил он.

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против Никиты Джигурды, Юрия Куклачева и еще 18 россиян. Среди них оказался и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

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