Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль

Юрий Куклачев в ответ на санкции Зеленского пригласил его на свой спектакль

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев пригласил Владимира Зеленского на свой цирковой спектакль. Об этом дрессировщик сообщил агентству ТАСС.

Куклачев предложил Зеленскому вспомнить о «настоящих человеческих ценностях», которые тот забыл.

«Господин Зеленский, посетите наш спектакль, вспомните о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, вы забыли. 1 июня как раз покажем шоу, которое не дает вам спокойно спать», — заявил он.

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против Никиты Джигурды, Юрия Куклачева и еще 18 россиян. Среди них оказался и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.