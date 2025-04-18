Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев пригласил Владимира Зеленского на свой цирковой спектакль. Об этом дрессировщик сообщил агентству ТАСС.
Куклачев предложил Зеленскому вспомнить о «настоящих человеческих ценностях», которые тот забыл.
«Господин Зеленский, посетите наш спектакль, вспомните о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, вы забыли. 1 июня как раз покажем шоу, которое не дает вам спокойно спать», — заявил он.
Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против Никиты Джигурды, Юрия Куклачева и еще 18 россиян. Среди них оказался и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.