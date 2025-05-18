Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии обязательств перед Украиной

Глава МИД Сийярто: у Венгрии нет никаких обязательств перед Украиной

Власти Венгрия считают, что у страны нет никаких обязательств по оказанию военной помощи Украине, и она намерена по-прежнему оставаться в стороне от продолжающегося там вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Украина воюет сама за себя. Украина воюет не за нас, никто на нас не нападал», — отметил он.

Сийярто уточнил, что Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, которые возобновившиеся между конфликтующими сторонами при посредничестве США.

Ранее политик подчеркнул, что Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку она является самой коррумпированной страной Европы и может стать очагом преступности для остальных государств — членов сообщества.