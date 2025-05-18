Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 18 мая 2025Мир

Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии обязательств перед Украиной

Глава МИД Сийярто: у Венгрии нет никаких обязательств перед Украиной
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Венгрия считают, что у страны нет никаких обязательств по оказанию военной помощи Украине, и она намерена по-прежнему оставаться в стороне от продолжающегося там вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Украина воюет сама за себя. Украина воюет не за нас, никто на нас не нападал», — отметил он.

Сийярто уточнил, что Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, которые возобновившиеся между конфликтующими сторонами при посредничестве США.

Ранее политик подчеркнул, что Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку она является самой коррумпированной страной Европы и может стать очагом преступности для остальных государств — членов сообщества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на слова МИД Румынии о «российском вмешательстве» в выборы

    В Британии предрекли исход телефонного разговора Путина и Трампа

    Рубио и Вэнс обсудили с Зеленским ход переговоров по Украине

    Стало известно о конфликте Франции и Италии из-за Украины

    Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии обязательств перед Украиной

    Масштабное отключение электричества произошло в Северной Македонии

    В результате атаки БПЛА сгорел дом главы района

    Стало известно о помощи Китая Пакистану во время индийской операции «Синдур»

    Стало известно о тревоге Киева перед телефонным разговором Путина и Трампа

    Житель Херсонской области пострадал из-за обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости