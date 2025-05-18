Сийярто призвал не пускать Украину в Евросоюз

Сийярто: Украину нельзя принимать в ЕС, она самая коррумпированная страна Европы

Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку она является самой коррумпированной страной Европы и может стать очагом преступности для остальных государств — членов сообщества. Не пускать республику в Евросоюз призвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

«Украина — самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны. Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в ЕС, то он станет местом, где появится украинская мафия», — подчеркнул политик.