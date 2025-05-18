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14:38, 18 мая 2025Россия

Соседи откусили мужчине ухо в Екатеринбурге

Соседи откусили мужчине ухо в лифте екатеринбургского ЖК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Житель Екатеринбурга подвергся нападению соседей в лифте одного из жилых комплексов (ЖК). Мужчине откусили ухо, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Местный возвращался домой на Щербакова, в кабину зашли двое пьяных извергов. Жена пострадавшего рассказала, что без какой-либо причины один из них достал нож и напал на мужа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил порезы туловища, руки и лица. После этого его избили, сломав нос и выбив зубы. Жертве также откусили часть уха. Нападавшие остановились, когда заметили камеру. Мужчина успел забежать в квартиру.

Из сумки, которую пострадавший выронил, забрали телефоны супругов. Мужчину прооперировали, а нападавших задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.

Ранее стало известно, что восьмиклассник из Кировской области получил ножевое ранение в ходе «мастер-класса по самообороне», который провел первокурсник сельскохозяйственного техникума.

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