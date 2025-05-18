В России студент проткнул ножом восьмиклассника

Shot: В Кировской области восьмиклассника прооперировали после ножевого ранения

В Котельниче Кировской области восьмиклассника экстренно прооперировали после полученного ножевого ранения. Об этом инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

Ранение подростку нанес первокурсник местного сельскохозяйственного техникума в ходе проведения «мастер-класса по самообороне». В результате студент проткнул ножом восьмиклассника. В ходе инцидента перочинный нож воткнулся в живот подростка. Школьник, как уточняется, получил глубокое ранение. Длина лезвия ножа составляла порядка десяти сантиметров.

После этого студент бросил раненого, испугавшись возможных последствий. В итоге пострадавший, истекая кровью, самостоятельно добрался до местной больницы. Врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости и отправили подростка в операционную. К настоящему времени восьмиклассник не отошел от стресса, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в Управлении Следственного комитета России по Новгородской области сообщили о еще одном инциденте с участием подростков. Четырнадцатилетний мальчик напал с ножом на одноклассника в Старой Руссе в ходе драки, нанеся своему оппоненту ранение в живот. Пострадавший в экстренном порядке был госпитализирован. После инцидента в отношении нападавшего сотрудники местного управления СК возбудили уголовное дело.