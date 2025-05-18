Сотрудница полиции и ее бывший коллега попались с килограммами наркотиков

В Белгороде задержали сотрудницу полиции и ее бывшего коллегу с 6 кг наркотиков

В Белгороде задержали 31-летнюю сотрудницу ППС и ее 30-летнего бывшего коллегу с шестью килограммами наркотиков. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

По данным источника, вечером 14 мая полицейские остановили на трассе М-2 машину, в которой находились задержанные, и стали ее осматривать. В результате они нашли в сабвуфере шесть больших полимерных свертков и еще один сверток поменьше.

Находку отправили на экспертизу. Она показала, что внутри свертков были соль и мефедрон. Их задержанные собирались продать.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на производство и сбыт запрещенных веществ. Также в отношении мужчины возбудили административное дело за употребление наркотиков. В полиции была проведена внутренняя проверка. Женщину уволили со службы.

Ранее сообщалось, что гаишников уложили лицом в асфальт на улице в центре Москвы. Их заподозрили в получении взяток.