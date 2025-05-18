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18:20, 18 мая 2025Мир

Стало известно число перенесенных Фицо операций после покушения

Глава Минобороны Словакии Калиняк: Фицо перенес три операции после покушения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес три операции после покушения, которое произошло 15 мая 2024 года. Об этом заявил глава Министерства обороны (Минобороны) европейской страны и ближайший соратник политика Роберт Калиняк. Его слова приводит STVR.

Он отметил, что после попытки нападения со стороны писателя Юрая Цинтулы состояние Фицо оставалось тяжелым продолжительное время. Однако хирургические вмешательства словацких врачей в итоге оказались успешными, и самочувствие премьера стало постепенно улучшаться.

Калиняк отметил, что до недавнего времени было известно лишь о двух операциях, которые перенес политик. О третьей публично не сообщалось. По словам главы Минобороны, пока не стало ясно, что она прошла без осложнений. Представители местного правительства боялись огласки, так как опасались негативной реакции со стороны общественности. «Поскольку это уже третья операция, это вызвало бы фундаментальное недовольство», — резюмировал министр.

Ранее Фицо заявил, что напавший на него Цинтула был «всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов». Отмечалось, что писатель был недоволен политикой местного правительства в том числе в отношении Украины. Цинтула, в частности, выступал за продолжение оказания военной и финансовой помощи Киеву. Фицо, в свою очередь, подчеркнул, что «прощает нападавшего и позволяет ему самому разобраться в том, что он сделал и почему».

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