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22:40, 18 мая 2025Мир

Стало известно о конфликте Франции и Италии из-за Украины

FT: Мерц попытался уладить разногласия между Макроном и Мелони
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Римом и Парижем. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Отмечается, что напряженность возникла в отношениях премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам автора материала, итальянский премьер сообщила, что после отказа отправлять войска в Киев ее не включили в число лидеров, которые контактировали с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Макрон, в свою очередь, обвинил Мелони в распространении «ложной информации» и заверил, что развертывание ВС в республике не обсуждалось.

Канцлер Германии встретился с премьером Италии в субботу, 17 мая, и постарался «разрядить ситуацию». Политики сошлись на том, что Риму следует «играть определенную роль» во всех европейских мирных инициативах на Украине.

Мерц также пообещал договориться о том, чтобы Мелони в ближайшее время включили во все процессы, которые связаны с мирным урегулированием. Он добавил, что страны Европы «не должны позволить себе быть разделенными».

Ранее Макрон рассказал о дальнейших действиях Украины и Европы после переговоров в Стамбуле. Французский лидер сообщил, что европейские партнеры вновь обменяются мнениями с президентом США Дональдом Трампом.

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