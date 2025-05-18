Стало известно о подготовке переворота в Румынии после отмены победы Джорджеску

Politico: В Румынии после отмены победы Джорджеску готовился переворот

В Румынии готовился вооруженный переворот с участием наемников и союзника кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Джорджеску собрал своих сторонников на конной базе недалеко от Бухареста. В числе присутствующих был Хорациу Потра, которого журналисты назвали «лидером группы наемников».

Встреча прошла после того, как Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов. Поводом стало обнародование секретных разведданных, свидетельствующих о том, что иностранная держава — предположительно, Россия — вмешалась в ход выборов, говорится в статье.

Ранее в Румынии стартовал второй тур президентских выборов.

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион заявил, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен повлиял на решение отменить декабрьские президентские выборы. Он пообещал в случае избрания на пост рассекретить документы с заседания Верховного совета обороны Румынии, которые касаются отмены прошлогодних выборов.