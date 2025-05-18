Стало известно о распродаже учебных пособий НАТО для ВСУ в интернете

РИА Новости: Украинцы распродают учебные пособия НАТО для ВСУ в интернете

Украины начали распродавать в интернете учебные пособия НАТО, подготовленные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

«Украинцы распродают специализированную литературу НАТО, подготовленную для военнослужащих ВСУ», — отмечено в публикации.

По данным корреспондента, в онлайн-магазинах можно найти такие справочники, как «Деятельность механизированных подразделений с учетом стандартов НАТО», «Методические рекомендации по планированию и организации боя по стандартам НАТО», «Индивидуальная физическая подготовка военнослужащих по стандартам НАТО» и другие.

Все издания переведены на украинский язык, хотя часть терминов указана и на английском. Кроме того, в продаже доступны и оригинальные учебные пособия без перевода.

Ранее стало известно об увольнении комбата ВСУ после неудачной атаки по селу Теткино в Курской области. Командир, по данным украинских журналистов, критиковал решения командования.