Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:15, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Стало известно о тревоге Киева перед телефонным разговором Путина и Трампа

WP: Зеленский тревожится, что Путин и Трамп поставят Киев перед фактом по сделке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Киевские власти испытывают повышенную тревожность перед запланированным на понедельник телефонным разговором между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на дипломата в США, пожелавшего остаться анонимным.

«Трамп ясно дал понять, что обсудит с Путиным условия прекращения войны в Украине, но Киев и Москва по-прежнему расходятся во мнениях о том, что представляет собой справедливая сделка», — говорится в материале. Президент Украины Владимир Зеленский нуждается в том, чтобы убедиться, что лидеры США и РФ не поставят его перед фактом, с которым Киев не сможет смириться.

Ранее политолог Александр Коньков оценил возможность Зеленского влиять на отношение США к России. По его словам, глава Украины может «нащупать какой-то нерв в текущей американской повестке, чтобы каким-то образом его присовокупить к украинскому вопросу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на слова МИД Румынии о «российском вмешательстве» в выборы

    В Британии предрекли исход телефонного разговора Путина и Трампа

    Рубио и Вэнс обсудили с Зеленским ход переговоров по Украине

    Стало известно о конфликте Франции и Италии из-за Украины

    Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии обязательств перед Украиной

    Масштабное отключение электричества произошло в Северной Македонии

    В результате атаки БПЛА сгорел дом главы района

    Стало известно о помощи Китая Пакистану во время индийской операции «Синдур»

    Стало известно о тревоге Киева перед телефонным разговором Путина и Трампа

    Житель Херсонской области пострадал из-за обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости