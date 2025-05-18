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18:46, 18 мая 2025МирЭксклюзив

Возможность Зеленского влиять на отношение США к России оценили

Политолог Коньков: Киев может нащупать нерв в американской повестке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может нащупать проблему в повестке США и через нее влиять на украинский кризис, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог оценил возможность украинского лидера влиять на отношение Вашингтона к Москве.

«Соединенные Штаты уже точно не пойдут на поводу у Зеленского. Другое дело, что Зеленский может нащупать какой-то нерв в текущей американской повестке, чтобы его оседлать и каким-то образом его присовокупить к украинскому вопросу», — поделился Коньков.

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Ранее Зеленский во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. По его словам, напор на Москву должен продолжаться, пока Кремль не будет готов остановить боевые действия.

Другими темами разговора стали американо-украинские торговые отношения, ход боевых действий на Украине, а также «общие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира». Интересно, что во встрече также принял участие госсекретарь США Марко Рубио.

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