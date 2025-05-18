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17:39, 18 мая 2025Бывший СССР

Зеленский оценил встречу с вице-президентом США в Риме

Зеленский обсудил с вице-президентом США Вэнсом давление на Россию
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Gregorio Borgia / АР

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну», — подчеркнул он, оценив прошедшие в Риме переговоры как «хорошие».

Другими темами разговора стали американо-украинские торговые отношения, ход боевых действий на Украине, а также «общие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира». Интересно, что во встрече также принял участие госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее издание «Страна.ua» назвало главной темой встречи Владимира Зеленского и Джей Ди Вэнса телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, сообщалось, что продолжительность встречи составила около 40 минут.

Оба политика прибыли в Ватикан на церемонию инаугурации Папы Римского Льва XIV. Во время мероприятия они поздоровались друг с другом и пожали руки.

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