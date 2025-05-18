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13:21, 18 мая 2025Мир

Зеленский впервые встретился с вице-президентом США после перепалки в Белом доме

Зеленский встретился с вице-президентом США Вэнсом на инаугурации Папы Льва XIV
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом впервые после перепалки в Белом доме в конце февраля. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Зеленский впервые с момента перепалки в Белом доме встретился с вице-президентом США Вэнсом», — отмечено в публикации.

На фотографии, приложенной к посту, видно, как политики пожимают друг другу руку. Их встреча прошла во время церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Она началась утром в воскресенье, 18 мая.

На интронизации понтифика также должна была присутствовать министр культуры России Ольга Любимова. Всего в этот день в Ватикан прибыли более 150 делегаций, а также тысячи паломников со всего мира.

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