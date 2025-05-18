В Ватикане началась церемония интронизации нового Папы Римского

В Ватикане проходит церемония интронизации Папы Римского Льва XIV

В Ватикане проходит церемония интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Прямую трансляцию ведет пресс-служба Святого Престола на официальном YouTube-канале.

Перед началом церемонии понтифик прибыл на папамобиле на площадь Святого Петра, где собрались тысячи христиан со всего мира. Затем Лев XIV должен отслужить мессу и получить знаки отличия папской власти — кольцо рыбака и паллиум (белую ленту в виде стелы с шестью вышитыми на ней черными крестами).

Среди зарубежных лидеров, прибывших на инаугурацию, можно заметить короля Испании Филиппа VI, короля Бельгии Филиппа, премьер-министр Италии Джорджу Мелони, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Кроме того, в Ватикане присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Россию на инаугурационной церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова. Всего в этот день в Ватикан прибыли более 150 делегаций.