Глава Минкульта России возглавит делегацию РФ на инаугурации нового Папы Римского

Глава Минкульта России Любимова посетит инаугурационную мессу Льва XIV

Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе Льва XIV. Это следует из списков делегаций, распространенного службой печати Святого престола, передает ТАСС.

Торжественная церемония в честь нового Папы Римского пройдет 18 мая. На нее заявлено более 150 делегаций. Известно, что от США инаугурацию посетят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, у которого были запланированы встречи в Ватикане с руководством государственного секретариата Ватикана.

Ранее сообщалось, что глава Минкульта России присутствовала на прощании с ушедшим из жизни Папой Римским Франциском в Ватикане. Она заявила, что сделала это по поручению президента РФ Владимира Путина.