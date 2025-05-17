Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 17 мая 2025Россия

Глава Минкульта России возглавит делегацию РФ на инаугурации нового Папы Римского

Глава Минкульта России Любимова посетит инаугурационную мессу Льва XIV
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе Льва XIV. Это следует из списков делегаций, распространенного службой печати Святого престола, передает ТАСС.

Торжественная церемония в честь нового Папы Римского пройдет 18 мая. На нее заявлено более 150 делегаций. Известно, что от США инаугурацию посетят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, у которого были запланированы встречи в Ватикане с руководством государственного секретариата Ватикана.

Ранее сообщалось, что глава Минкульта России присутствовала на прощании с ушедшим из жизни Папой Римским Франциском в Ватикане. Она заявила, что сделала это по поручению президента РФ Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков заявил о подготовке условий России для прекращения украинского конфликта

    Глава холдинга Leonardo призвал ЕС «проснуться» и создать единое оборонное пространство

    Ущерб агропредприятиям Курской области от атак ВСУ оценили в десятки миллиардов рублей

    Тарасова оценила желание Загитовой развиваться в журналистике

    Рогов заявил о попадании Зеленского в котел

    Глава Минкульта России возглавит делегацию РФ на инаугурации нового Папы Римского

    Вертолет совершил жесткую посадку под Москвой

    В Финляндии столкнулись два вертолета

    Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти

    В США десять человек сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости