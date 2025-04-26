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16:17, 26 апреля 2025Россия

Глава Минкульта России посетила прощание с Папой Римским

Глава Минкульта России Любимова посетила прощание с Папой Римским Франциском
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Министр культуры России Ольга Любимова посетила прощание с ушедшим из жизни Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом глава ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

«По поручению президента [Владимира Путина] представила Россию на похоронах папы Римского Франциска», — отметила глава Минкульта.

Любимова также указала, что Русскую православную церковь (РПЦ) представили глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Ранее телеканал CNN сообщал, что прощальная месса по ушедшему из жизни Папе Римскому Франциску завершилась. До этого церемония прощания с понтификом началась в 11:07 по московскому времени с подхода к гробу кардиналов Римской католической церкви. Литургию возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом службы гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра.

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