Глава Минкульта России посетила прощание с Папой Римским

Глава Минкульта России Любимова посетила прощание с Папой Римским Франциском

Министр культуры России Ольга Любимова посетила прощание с ушедшим из жизни Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом глава ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

«По поручению президента [Владимира Путина] представила Россию на похоронах папы Римского Франциска», — отметила глава Минкульта.

Любимова также указала, что Русскую православную церковь (РПЦ) представили глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Ранее телеканал CNN сообщал, что прощальная месса по ушедшему из жизни Папе Римскому Франциску завершилась. До этого церемония прощания с понтификом началась в 11:07 по московскому времени с подхода к гробу кардиналов Римской католической церкви. Литургию возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом службы гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра.