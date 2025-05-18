Стала известна главная тема встречи Зеленского и Вэнса

Зеленский обсудил с вице-президентом США Вэнсом разговор Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудили ожидающийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Зеленский и Вэнс на своей встрече в Риме обсудили завтрашний звонок между Трампом и Путиным», — отмечено в публикации.

Встреча уже завершилась, она продолжилась 40 минут. Переговоры Владимира Зеленского и Джей Ди Вэнса стали первыми после их перепалки в Белом доме в конце феврале.

Оба политика прибыли в Ватикан на церемонию инаугурации Папы Римского Льва XIV. Уже во время мероприятия они поздоровались друг с другом и пожали руки.