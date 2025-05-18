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15:31, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущий ощупал гениталии коллеги в прямом эфире

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Daily Mail

Врач и ведущий шоу «Свободные мужчины» (Loose Men) Амир Хан ощупал гениталии коллеги Крейга Дойла в прямом эфире. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире передачи ведущие решили продемонстрировать зрителям, как быстро и безболезненно можно проверить себя на признаки рака яичек. Хан ощупал гениталии Крейга поверх брюк, используя большой и указательный пальцы. Камера снимала процесс сбоку, чтобы зрители могли наблюдать за процедурой.

После осмотра Крейг спросил у доктора, все ли с ним в порядке, на что Амир ответил утвердительно. На эту фразу зрители тепло отреагировали аплодисментами, а ведущий с юмором заметил, что раньше не получал такой реакции. «Вот вершина карьеры, аудитория аплодирует моим яичкам», — пошутил Дойл.

Ранее сообщалось, что доктор Зоуи Уильямс в эфире британского ток-шоу This Morning («Этим утром») показала, как мужчинам стоит проводить самодиагностику мошонки на предмет злокачественных образований. Уильямс надела перчатки и ощупала гениталии гостя шоу Алекса, который разделся прямо в студии программы.

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