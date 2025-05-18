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23:00, 18 мая 2025Наука и техника

Ученые зафиксировали странные длительные сейсмические вибрации

SRL: Ученые зафиксировали сейсмические вибрации, длившиеся 9 дней по 92 секунды
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Сейсмологи по всему миру обнаружили странные колебания земной коры. Об этом сообщается в журнале Seismological Research Letters.

Уточняется, что толчки длились девять дней и были очень равномерными. Издание отмечает, каждая волна продолжалась 92 секунды, и их ощущали даже в самых отдаленных уголках планеты, от Арктики до Антарктиды.

Причина колебаний не установлена. Особенный интерес у ученых вызвали их регулярность и ритмичность, совершенно нехарактерные для традиционных землетрясений или иных тектонических явлений.

Ранее мощное землетрясение произошло рядом с Грецией. Подземные толчки зафиксировали в среду, 14 мая, в 01:51 по местному времени (совпадает с московским), их магнитуда достигала 6,1 — сейсмологи считают это мощным землетрясением.

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