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16:24, 18 мая 2025Мир

Уиткофф оценил перспективы телефонного разговора Путина и Трампа

Уиткофф: Телефонный разговор Путина и Трампа поможет урегулированию на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет «расчистить затор» в урегулировании на Украине. Об этом рассказал спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

«Его [Дональда Трампа] чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти», — подчеркнул он.

Кроме того, очередная беседа президентов может стать успешной, понадеялся Уиткофф. Он также уточнил, что США уже смогли «в какой-то степени» сблизить позиции России и Украины.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, согласно информации из Белого дома, он состоится 19 мая.

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