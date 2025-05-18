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17:59, 18 мая 2025Бывший СССР

Украина назвала сроки продолжения конфликта и поставила условие США

Guardian: Конфликт на Украине продлится несколько лет при отсутствии помощи США
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Thomas Krych / Anadolu / Getty Images

Конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет при отсутствии помощи Киеву со стороны США, считают украинские чиновники. Об этом пишет газета The Guardian.

«Россия не может нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс. [И со временем] это сместит баланс в сторону России. Мы все еще будем жить, но заплатим огромную цену», — заявил один из собеседников газеты.

На Украине также отметили, что переговорный процесс будет продолжаться, хотя Киев и Москва до сих пор далеки в своих позициях по ряду ключевых вопросов.

«Существует несколько реальных проблем, связанных с независимостью и суверенитетом, а также экономическими и безопасными связями с Западной Европой. Нейтралитет — это вопрос обрамления. Но мы не можем договориться об отмене связей с Западом», — высказался другой украинский чиновник, общавшийся с The Guardian.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна имеет четыре приоритета на период после завершения конфликта. Один из них — стать полноправным членом Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития.

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