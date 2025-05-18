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21:37, 18 мая 2025Бывший СССР

Украинский пленный выдал маршруты ВСУ в ДНР

ТАСС: Украинский пленный выдал маршруты ВСУ в Новоалександровке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский пленный выдал Российской армии маршруты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новоалександровке Донецкой народной республики (ДНР), что помогло сорвать контратаку. Об этом сообщил командир штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Шамиль Раджабов в беседе с ТАСС.

«Один из них (пленных) рассказал полностью всю информацию о том, как они заходили в данный населенный пункт, в какое время, каким маршрутом, по сколько групп и когда именно действовали, что позволило нам уже контролировать непосредственно этот участок, по которому у них заходили люди. Благодаря этому мы смогли сорвать одну их контратаку и отработать по пехоте», — подчеркнул Раджабов.

Командир добавил, что в ходе боев за населенный пункт были отражены три контратаки, в которых применялись личный состав и военная техника.

Ранее солдат ВСУ Алексей Коваленко, попавший в плен в ДНР, рассказал, что военнослужащих охраны аэродрома, где приземлялись истребители F-16, отправили на фронт.

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