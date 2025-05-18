Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов ушел из жизни в 69 лет

Актер Александр Кабанов, известный по ролям в российских сериалах, ушел из жизни. Об этом сообщает группа театра «Балтийский дом» в социальной сети «ВКонтакте».

Звезде сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» было 69 лет. Он также многие годы служил на сцене «Балтийского дома».

«Для всех нас уход Александра Кабанова стал невосполнимой утратой. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким артиста», — написали представители площадки.

В театре актер отметился ролями Робинзона в «Бесприданнице», Воланда из «Мастера и Маргариты» и многими другими яркими образами. Он также преподавал в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ).

Ранее сообщалось, что американский актер Джо Дон Бейкер, известный по ролям в трех частях бондианы, умер в возрасте 89 лет.