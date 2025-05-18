Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:40, 18 мая 2025Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов ушел из жизни в 69 лет
Ольга Коровина

Кадр: Фильм «Брачный договор»

Актер Александр Кабанов, известный по ролям в российских сериалах, ушел из жизни. Об этом сообщает группа театра «Балтийский дом» в социальной сети «ВКонтакте».

Звезде сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» было 69 лет. Он также многие годы служил на сцене «Балтийского дома».

«Для всех нас уход Александра Кабанова стал невосполнимой утратой. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким артиста», — написали представители площадки.

В театре актер отметился ролями Робинзона в «Бесприданнице», Воланда из «Мастера и Маргариты» и многими другими яркими образами. Он также преподавал в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ).

Ранее сообщалось, что американский актер Джо Дон Бейкер, известный по ролям в трех частях бондианы, умер в возрасте 89 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В МИД отреагировали на заявления об отсутствии поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    Возможность Зеленского влиять на отношение США к России оценили

    Страдающие косатки из заброшенного океанариума попали на видео

    ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в граничащем с Украиной российском регионе

    Ушел из жизни клавишник из команды певицы МакSим

    «Динамо» вырвало победу у «Акрона» и вышло на третье место в РПЛ

    Российский морпех взял пленного после рукопашной схватки

    Стало известно число перенесенных Фицо операций после покушения

    Определился победитель гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

    В Раде заявили о тающих шансах Зеленского удержать власть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости