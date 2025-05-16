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08:07, 16 мая 2025Культура

Умер сыгравший в трех частях бондианы актер

Сыгравший в трех частях бондианы актер Джо Дон Бейкер умер в 89 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Американский актер Джо Дон Бейкер, известный по ролям в трех частях бондианы, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает портал Legacy.com.

В размещенном на сайте некрологе уточняется, что актер умер 7 мая. Причины смерти не озвучены.

В 15-й части франшизы об агенте 007 «Искры из глаз» (1987) артист исполнил роль торговца оружием Уитакера — главного антагониста Джеймса Бонда в фильме бондианы.

Ранее ушел из жизни музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, работавший с легендарными группами Queen, Rolling Stones, а также с артистами Дэвидом Боуи и Оззи Осборном.

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