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12:11, 23 апреля 2025Культура

Умер соавтор культовой «Богемской рапсодии» группы Queen

Ушел из жизни продюсер легендарных групп Queen и Rolling Stones Рой Томас Бейкер
Андрей Шеньшаков

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, работавший с легендарными группами Queen, Rolling Stones, а также с артистами Дэвидом Боуи и Оззи Осборном, ушел из жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Продюсеру было 78 лет, о причинах его смерти не сообщается. Бейкер известен прежде всего как великий экспериментатор в мире музыки и человек, доверявший талантливым и амбициозным музыкантам, в которых видел будущих звезд. Так произошло в случае с сотрудничеством продюсера с группой Queen и Фредди Меркьюри. Именно Рой стал одним из соавторов культовой «Богемской рапсодии», записью которой занимался в 1975 году.

По воспоминаниям музыкантов коллектива и людей присутствующих во время записи композиции, если Меркьюри был источником невероятного таланта, то Бейкер стал тем, кто помог «самым безумным идеям музыканта» увидеть свет.

Ранее стало известно, что барабанщик культовой рок-группы Blondie Клем Берк ушел из жизни в возрасте 70 лет.

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