В Бурятии «Урал» повис на аварийном мосту

Грузовик «Урал» застрял на аварийном Витимском мосту в Бурятии

Грузовик «Урал» застрял на аварийном мосту в Муйском районе Бурятии. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, что машина повисла на днище, а два колеса «Урала» оказались в воздухе. Полотно моста незначительно шире колеи грузового автомобиля.

Отмечается, что Витимский мост построили в 1984 году в качестве временного. Позже по нему запретили ездить из-за аварийного состояния, но замену устаревшей конструкции не построили.

В марте стало известно, что жители поселка Межевой Челябинской области вынуждены каждый год самостоятельно чинить мост через реку Ай, который со временем разваливается все сильнее. Жители Межевого ежегодно собирают деньги на приобретение материалов для ремонта переправы.