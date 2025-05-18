Глава ЦУР Исрафилов: Зачинщики массовой драки подростков в Махачкале задержаны

Представители силовых структур в Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков в Махачкале. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.

Задержаны в том числе активные участники инцидента, отметил он. Всем им на момент задержания не исполнилось 18 лет. Несовершеннолетних оперативно доставили в отделение полиции. В отношении их родителей были составлены административные протоколы, уточнил Исрафилов.

В настоящее время ситуация находится под контролем, добавил он. Недопущение подобных случаев в дальнейшем стало одной из тем обсуждений межведомственного совещания республики, в котором приняли участие представители министерств внутренних дел, образования, молодежи и культуры.

Массовая драка подростков произошла в Махачкале в воскресенье, 18 мая. По итогам инцидента представители Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан начали проводить проверку. Отмечалось, что организаторами были несовершеннолетние. Подобные сообщения изначально появились в соцсетях, после чего об этом стало известно сотрудникам СК.