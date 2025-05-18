В ДНР сообщили о серьезных боевых столкновениях с ВСУ в районе двух населенных пунктов

Пушилин: Российские военные продвинулись на двух направлениях в зоне СВО

Российские военные продвинулись на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Сейчас ведутся серьезные боевые столкновения в районе Удачного и Котлина, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, слова которого передает ТАСС.

«На великоновоселковском направлении есть дополнительные продвижения наших подразделений. Также мы видим, что на красноармейском направлении наши подразделения значительно продвинулись в районе Зверево и Леонтовичи», — уточнил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что в районе Удачного и Котлина Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают достаточно серьезное сопротивление. «Мы фиксируем достаточно серьезные столкновения, противник цепляется (...) на этих направлениях (...) Понятно, что это временное явление», — заключил он.