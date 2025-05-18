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12:24, 18 мая 2025Россия

В Минобороны раскрыли обстановку в зоне СВО

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 1245 военных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли около 1245 военных в результате действий российских группировок войск. Обстановку в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Минобороны.

Бои велись в 139 районах. Российские военные, в частности, нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве также сообщили о нанесенном поражении объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и радиолокационным станциям ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Кроме того, в зоне СВО российские средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 75 дронов самолетного типа.

Ранее сообщалось о взятии под контроль Вооруженных сил России населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике. В операции по освобождению населенного пункта принимали участие солдаты, входящие в состав подразделений российской группировки войск «Восток».

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