В ДНР уничтожили украинских боевиков

Минобороны: Российские военные уничтожили часть батальона «Айдар» в ДНР

В Минобороны рассказали об уничтожении части переброшенного в Донецкую народную республику (ДНР) украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«В населенном пункте Новоукраинка в ДНР отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно "Айдару"», — заявили собеседники. Уточняется, что в результате ударов уничтожено полтора десятка боевиков, также около 20 было ранено.

17 мая сообщалось, что ВСУ перебросили бойцов штурмового батальона «Айдар» к границе с Днепропетровской областью. Переброска сил была совершена в попытке удержать оборону на этом участке фронта.