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09:28, 17 мая 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили бойцов «Айдара» к границе с Днепропетровской областью

ВСУ перебросили бойцов батальона «Айдар» к границе с Днепропетровской областью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили бойцов штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) к границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"», — говорится в заявлении.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ совершают переброску сил в попытке удержать оборону на этом участке фронта.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обреченными попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области. По его словам, за действиями украинских военных наблюдают российские солдаты.

Перед этим сообщалось, что группа российских штурмовиков атаковала опорный пункт украинской армии. В результате боя основные силы ВСУ были уничтожены, а выжившие украинские солдаты были вынуждены оставить свои позиции и бежать.

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