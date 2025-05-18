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16:48, 18 мая 2025Мир

В ФРГ неизвестный напал с ножом на посетителей бара

Bild: В ФРГ мужчина напал с ножом и тростью на посетителей бара
Ольга Коровина

Фото: Eibner-Pressefoto / Florian / Globallookpress.com

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом и тростью в одном из баров города Билефельд в ФРГ. Об этом пишет Bild.

Известно, что нападение произошло ночью у бара под названием Cutie. Три человека получили тяжелые травмы, за жизнь двух пострадавших борются медики.

Сообщается, что нападавший потерял рюкзак, скрываясь с места преступления. По данным источника, среди его вещей нашли оружие и бутылку с горючей смесью. Кроме того, в рюкзаке обнаружилось разрешение на проживание в ФРГ, полученное гражданином Сирии.

В апреле сообщалось, что четверо учеников лицея в Нанте на западе Франции пострадали в результате нападения подростка с ножом. Известно, что одна из учениц получила ранения, несовместимые с жизнью.

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