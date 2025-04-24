Во Франции подросток напал с ножом на учеников

BFMTV: Во Франции четверо учеников пострадали в результате нападения с ножом

Четверо учеников лицея в Нанте на западе Франции пострадали в результате нападения подростка с ножом. Одна из них получила ранения, несовместимые с жизнью, сообщает телеканал BFMTV.

«Он ворвался в два разных класса и нанес ножевые ранения по меньшей мере четверым ученикам (...) Нападавший был обезврежен преподавателями до прибытия полиции», — отметил телеканал.

На данном этапе следствие не рассматривает версию с террористическим мотивом. При этом уточняется, что 15-летний нападавший ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

27 марта в Амстердаме пять человек получили ножевые ранения в результате нападения 30-летнего украинца. Тогда сообщалось, что у нападавшего могли быть террористические мотивы.