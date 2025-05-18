В Иране заявили о желании заключить справедливое соглашение с США в ядерной сфере

Глава МИД Аракчи: Иран хочет заключить справедливое соглашение с США по атому

Иран стремится заключить справедливое соглашение с США в ядерной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел стран Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Мы хотим справедливого и сбалансированного соглашения [с США], оформленного в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия с полным соблюдением прав Ирана в сфере атома», — подчеркнул он.

По словам министра, подобное соглашение должно гарантировать полное снятие санкций с Тегерана. Кроме того, Аббас Аракчи заявил о готовности улучшить отношения и с Европейским союзом, если с его стороны будет подобное намерение.

При этом ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Иран должен отказаться от желания получить ядерное оружие. В противном случае это может привести к войне между странами.