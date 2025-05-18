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04:47, 18 мая 2025Мир

В Италии резко высказались о позиции официальных СМИ по Украине

Политолог Бертолази: Итальянские СМИ умалчивают о реальной ситуации на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Официальные СМИ Италии умалчивают о реальной ситуации на Украине. С резким высказыванием в интервью РИА Новости выступил политолог Элизео Бертолази.

«Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит наши СМИ продолжают рассказывать об этом. Но несмотря на то, что официальная позиция такая, у нас есть журналисты и СМИ, которые ищут правду», — сказал он.

Бертолази, однако, подчеркнул, что Италия «всегда сохраняла прекрасные отношения с Россией», а многие итальянцы не ощущают негатива по отношению к РФ и ее народу.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим с 2022 года поставил Киеву оружие и боеприпасы почти на 3 миллиарда евро. Речь в первую очередь идет о переданных Украине запасах техники, которые уже много лет находились на итальянских складах.

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