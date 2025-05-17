Италия заявила о поставках Киеву оружия на три миллиарда евро

Il Fatto quotidiano: Италия отправила Украине оружие почти на €3 млрд с 2022 г.

Италия поставила Украине оружие и боеприпасы почти на три миллиарда евро с 2022 года. Об этом заявил министр обороны европейской страны Гуидо Крозетто на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности, передает Il Fatto quotidiano.

Отмечается, что «эта цифра не является публичной». Кроме того, речь идет о переданной Киеву запасах техники Вооруженных сил страны, которые уже много лет находились на итальянских складах. Таим образом, Украина получала в основном устаревшее оружие.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказалась ехать в Киев вместе с другими европейскими лидерами из-за разногласий с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно размещения миротворцев на Украине.