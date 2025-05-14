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04:25, 14 мая 2025Мир

На Западе объяснили причину отказа премьера Италии ехать в Киев вместе с другими лидерами

European Conservative: Мелони не поехала в Киев из-за разногласий с Макроном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони . Фото: Roberto Monaldo / Globallookpress.com

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказалась ехать в Киев вместе с другими европейскими лидерами из-за разногласий с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно размещения миротворцев на Украине. Причину объяснило издание European Conservative.

«За фасадом европейского единства скрываются глубокие разногласия. Наиболее существенный из них: размещение европейских войск на Украине <...> в рамках миротворческих миссий», — отметили авторы статьи.

Журналисты пояснили, что Мелони выступает резко против направления военного контингента на Украину. Своим отказом от поездки в Киев премьер Италии подчеркнула свою позицию, заключили авторы материала.

В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча руководства Украины с «коалицией желающих». В переговорах участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск. По итогам мероприятия было сделано заявление о том, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.

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