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05:10, 18 мая 2025Мир

В Нью-Йорке мексиканское судно врезалось в мост

NYP: Мексиканское парусное судно врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

На борту корабля находилось около 200 человек. Как видно на опубликованных в СМИ фотографиях, одна из мачт парусника задела Бруклинский мост и сломалась. По данным издания, после этого она упала и пробила палубу.

Как рассказали источники, три человека находятся в критическом состоянии, еще около десятка человек получили серьезные ранения.

Ранее в Ульяновске на Волге теплоход «Капитан Соловьев» столкнулся с опорой Императорского моста во время буксировки баржи «Волга нефть 103». В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

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