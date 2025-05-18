В Раде раскрыли возможные варианты дальнейших переговоров России и Украины

Дубинский: Развитие переговоров зависит от инициатора продолжения диалога

Варианты дальнейших переговоров России и Украины зависят от того, кто станет инициатором новой встречи. Возможное развитие событий раскрыл депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, если встречу предложит Украина, то Россия может выдвинуть «какие-то условия под нее». В свою очередь, если инициатором станет Москва, то Киев не сможет отказаться из-за ежедневных потерь территорий и давления со стороны США.

«Со всех сторон проигрышная позиция связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию. Вместо кривляний на камеру надо было предлагать свою повестку — но этот шанс безвозвратно потерян, и следующие условия на поле боя в политике будут еще хуже», — написал Дубинский.

Ранее депутат Рады сообщил, что ФРГ, Франция и Польша хотят контролировать все деньги, выделяемые Украине из бюджета Еврокомиссии.