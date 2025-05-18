Дубинский: Шансы Зеленского удержать власть тают после переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский теряет шансы удержать власть после переговоров в Стамбуле. На это указал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам депутата, срыв переговоров в Турции с последующим перекладыванием вины на Россию являлся главной задачей Зеленского. Он отметил, что план президента Украины сорвался, а сам политик ведет себя неадекватно и сильно нервничает.

«Игра не удалась, и встреча Путина с Трампом стала не дальше, а ближе. А значит, шансы удержать власть тают», — высказался Дубинский.

Ранее издание Publico предположило, что Зеленский хотел устроить перепалку с российским лидером Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле. Отмечается, что Путину удалось унизить Зеленского, который не смог разыграть политический спектакль под прикрытием переговоров.