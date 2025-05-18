В Подмосковье военный на машине сбил восьмилетнего мальчика

В Московской области военный на машине сбил ребенка сослуживца

В Московской области военный на своей машине сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 9 мая 2023 года в подмосковном городе Щелково. Ребенок, как отмечается, пытался перейти дорогу во дворе, но не заметил, как из-за припаркованной справа машины выехал автомобиль Renault Duster. Мальчик выглянул посмотреть, есть ли впереди машины. В этот момент автомобиль военного проехал по его ногам задними колесами.

После инцидента последний, как уточняется, не скрылся с места происшествия и незамедлительно вызвал сотрудников ГИБДД и скорой помощи. О случившемся военный предупредил родителей пострадавшего ребенка. В результате мальчика доставили в реанимационное отделение одной из местных больниц. Врачи диагностировали у него открытый перелом голени и перелом лодыжки, а также травматический шок первой степени.

Пострадавший мальчик является ребенком сослуживца военного, который стал участником инцидента. После аварии школьник остался инвалидом. Теперь его родители требуют у водителя денежную компенсацию за причинение морального вреда. Однако сам военный своей вины в случившемся не признает и не собирается выплачивать требуемую сумму.

Отмечается, что после звонка двухлетней давности он не связывался с родителями пострадавшего. Медосвидетельствование показало, что в момент инцидента водитель был в трезвом состоянии и не нарушал правил дорожного движения. Родители пострадавшего неоднократно обращались в правоохранительные органы с целью добиться справедливости. Однако их попытки оказались тщетными. После одного из допросов военный следователь окончательно закрыл дело.

Ранее в Подмосковье произошла еще одна авария с участием ребенка. В середине октября 2024 года на пешеходном переходе в Павлово-Посадском городском округе автомобиль сбил мать с четырехлетним ребенком. Авария случилась на дороге Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново. За рулем автомобиля, как уточняется, находилась женщина. От полученных травм мать ребенка скончалась, а самого ребенка в экстренном порядке доставили в больницу с телесными повреждениями.