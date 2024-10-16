Под Москвой автомобиль сбил мать с ребенком

В Московской области автомобиль сбил мать с ребенком на пешеходном переходе

В Московской области автомобиль сбил на пешеходном переходе мать с четырехлетним ребенком. Об этом сообщило управление МВД по Подмосковью в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла в Павло-Посадском городском округе на дороге Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново вечером во вторник, 15 октября. За рулем автомобиля Fiat, который наехал на мать с ребенком, была женщина.

В результате мать ребенка получила несовместимые с жизнью травмы. Четырехлетнего мальчика доставили в больницу с телесными повреждениями. После ДТП Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства случившегося, начата проверка.

Днем ранее, 14 октября, в Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме стал виновником массового ДТП. По словам очевидцев, водитель автомобиля совершал «странные маневры», а затем выехал на встречную полосу, что привело к столкновению трех машин.