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00:39, 14 октября 2024Россия

В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП

Shot: в Видном пьяный водитель в полицейской форме стал виновником массового ДТП

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме стал виновником массового ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Видном на улице Тинькова. По словам очевидцев, водитель автомобиля совершал «странные маневры», а затем выехал на встречную полосу, что привело к столкновению трех машин.

После аварии мужчина «отключился» и не смог самостоятельно покинуть автомобиль. Вместе с ним в салоне находились девушка и ребенок. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Ford Focus снес коляску с девятимесячным ребенком, едва не сбил его мать и скрылся. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести

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      Марина Совина
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