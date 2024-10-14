В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП

Shot: в Видном пьяный водитель в полицейской форме стал виновником массового ДТП

В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме стал виновником массового ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Видном на улице Тинькова. По словам очевидцев, водитель автомобиля совершал «странные маневры», а затем выехал на встречную полосу, что привело к столкновению трех машин.

После аварии мужчина «отключился» и не смог самостоятельно покинуть автомобиль. Вместе с ним в салоне находились девушка и ребенок. Никто из пассажиров не пострадал.

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