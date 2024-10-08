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16:32, 8 октября 2024Россия

В российском городе водитель снес коляску с ребенком и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель снес коляску с ребенком и скрылся

В Санкт-Петербурге водитель Ford Focus снес коляску с девятимесячным ребенком, едва не сбил его мать и скрылся. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал «Mash на Мойке» в своем Telegram-канале.

Как видно на кадрах, женщина шла с коляской по обочине дороги, когда сзади подъехал Ford Focus. Машину повело влево — вероятно, водитель попытался избежать столкновения, но ему это не удалось — в результате ДТП коляска перевернулась, ребенок вылетел из нее. Водитель уехал с места аварии, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали перелом теменной кости. При этом его мать, судя по кадрам, автомобилем не сильно задело.

Ранее в Московской области автомобиль сбил мать с коляской, в которой находился годовалый ребенок. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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      Елена Торубарова
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