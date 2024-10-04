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23:33, 4 октября 2024Силовые структуры

В Подмосковье машина сбила женщину с коляской на переходе

В Орехово-Зуево в Московской области машина сбила женщину с коляской на переходе

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В городе Орехово-Зуево в Московской области автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок. Об этом пишет ГУ МВД России по российскому региону в Telegram-канале.

ДТП произошло в пятницу, 4 октября, около одного из домов на улице Ленина. Согласно предварительной информации, водитель 1972 года рождения допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской. Уточняется, что в результате случившегося ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установления деталей дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Орехово-Зуево пятиклассник попал в психбольницу после того, как напал с ножом на мать.

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      Маргарита Пименова
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