После наезда автомобиля на мать с ребенком в Подмосковье возбудили дело

МВД: уголовное дело возбудили после наезда авто на мать с ребенком в Подмосковье

Под Москвой автомобиль сбил мать с ребенком

Начало событий в новости Под Москвой автомобиль сбил мать с ребенком

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на женщину с ребенком в Павлово-Посадском городском округе. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, дело заведено по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Все произошло вечером во вторник, 15 октября, на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново. Предварительно, женщина-водитель 1987 года рождения, находясь за рулем автомобиля Fiat, сбила мать и ее четырехлетнего сына, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина-пешеход не выжила. Мальчик был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

