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19:26, 18 мая 2025Силовые структуры

В российском городе мужчина стрелял из винтовки по детской площадке

В Санкт-Петербурге мужчина стрелял с балкона по детской площадке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Vladyslav Starozhylov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина стрелял с балкона по детской площадке. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел на Таллинской улице в Красногвардейском районе российского города. Подозреваемого задержали. По данным издания, в его квартире обнаружили винтовку.

Задержанный отрицает свою причастность. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего жителя Москвы, который открыл стрельбу в воздух с балкона жилого дома, чтобы отпугнуть наркоманов.

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