Россиянин решил отпугнуть наркоманов от своего дома и открыл стрельбу

Росгвардейцы задержали москвича, открывшего стрельбу для отпугивания наркоманов

Сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего жителя Москвы, который открыл стрельбу в воздух с балкона жилого дома, чтобы отпугнуть наркоманов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке ведомства.

Стрелка заметили две 16-летних девушки, которые искали ключ под окнами дома. Услышав выстрелы, они спрятались за деревом и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали злоумышленника. Во время разговора с силовиками он пояснил, что начал стрелять с балкона из пневматического пистолета, чтобы отпугнуть людей, которые якобы искали наркотики возле его дома.

Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее неизвестный пробрался через забор в один из жилых комплексов в Чите и устроил стрельбу на детской площадке.