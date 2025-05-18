В российском городе водитель экскаватора придавил ковшом собственную дочь

В Саратове водитель экскаватора придавил ковшом дочь

В Саратове водитель экскаватора случайно придавил ковшом собственную дочь. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета российского региона.

По данным ведомства, россиянин арендовал экскаватор-погрузчик для проведения земляных работ на своем участке. Находясь за рулем техники, он не заметил, как его семилетняя дочь забралась в ковш, и прижал ее к земле.

Ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь.

Ранее в Оренбургской области дошкольница завела трактор и сбила младшего брата. Пятилетний мальчик с травмами оказался в больнице.